“Onze trailer en fietsen moeten achterlaten”: Antwerpenaar Louis (29) raakte wél weg op ondergelopen festival Burning Man

Netsky speelt na twaalf jaar eíndelijk nog eens in zijn hometown: “Ik sta op het podium plots oog in oog met mijn schooljuf, met de flik waar ik ooit ambras mee had”

“Boris! Boris! Boris!” Het is eens wat anders dan een publiek dat “Netsky! Netsky! Netsky!” scandeert. En ook even wennen voor Boris ‘Netsky’ Daenen (34), die in twaalf jaar uitgroeit van dat jonkie dat plaatjes oplegt in het Edegemse jeugdhuis Het Varken tot superster-deejay die massa-festivals over heel de aardkloot headlinet én muziek maakt voor Dua Lipa en Ed Sheeran. We spreken de man voor zijn set voor het goede doel donderdagavond. “We steunen de strijd tegen kanker met dit evenement, extra emotioneel, want ik verloor mijn vader aan de ziekte.”