Onze man ontdekt het vernieuwd KMSKA samen met trotse Antwerpenaars: “Een dag voor de geschiedenisboeken”

Edegem Zomerbar Kaffée Allée in Fort V kan eindelijk weer slotfeest organise­ren: “Dit weekend wordt het dansen en feesten geblazen.”

Na drie jaren wachten is het dan zo ver. Kaffée Allée, de zomerbar die al een paar jaar georganiseerd wordt in een hangar in het Fort van Edegem, kan eindelijk weer eens afsluiten met een goed feest. De afgelopen jaren staken de pandemie en bijhorende maatregelen daar telkens een stokje voor. “Maar dit jaar gaan we er een stevige lap op geven. Zeker zaterdagavond zal het dansen, feesten en lekker eten worden.”

23 september