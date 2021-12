Ontvoering voor losgeld in drugsmilieu opgelost, acht verdachten gearresteerd

AntwerpenDe federale gerechtelijke politie Antwerpen (FGP) heeft acht verdachten gearresteerd die begin dit jaar iemand hadden ontvoerd in ruil voor losgeld. De ontvoering speelde zich af in het drugsmilieu. Het slachtoffer kon door de Portugese politie worden bevrijd. De verdachten die zijn opgepakt komen uit de omgeving van “De Algerijn” , een Antwerpse drugscrimineel die op de vlucht is.

Op 27 januari 2021 werd in Antwerpen aangifte gedaan van de ontvoering en gijzeling van het slachtoffer die op dat moment in Lissabon was. Hij moest familieleden contacteren met de vraag om losgeld te betalen in ruil voor zijn vrijlating. Het slachtoffer, een man van Oost-Europese afkomst, werd een dag later bevrijd door de Portugese politie. Hij werd vastgehouden in een hotel in Lissabon.

Operatie Sky

Het onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen maakte duidelijk dat de feiten zich mogelijk afspeelden binnen het criminele drugsmilieu. De speurders hadden al een sterk beeld van de betrokkenheid van verschillende mannen. Informatie uit het gerechtelijk onderzoek rond SKY ECC hebben een aantal elementen bevestigd en zorgden voor extra informatie.

De onderzoeksrechter gaf opdracht tot zeven huiszoekingen op donderdag 16 december. In totaal werden vrijdag zeven mannen en één vrouw voorgeleid en aangehouden. Het gaat om mannen tussen 24 en 43 jaar uit onder andere Borgerhout, Deurne, Borsbeek en Brasschaat en een vrouw van 25 uit Borgerhout.

De Algerijn

Onder de verdachten zijn twee Albanese jongemannen uit Borsbeek, met name Muslim I. (24) en Fidan H. (24). De mannen kwamen eerder al in opspraak toen hun huizen de Karel Soetelaan en in de Lindeboomstraat onder vuur werden genomen.

De twee Albanezen zijn ook verdachten in de aanslagen tegen een danszaal op de Boterlaarbaan in Deurne van de familie B. Deze familie werd ook onder vuur genomen in de Ten Eeckhovelei en later bij de aangetrouwde familie El B. in de Gryspeertstraat.

Muslim I. werd eerder al ontmaskerd dankzij gekraakte berichten uit de Sky ECC-operatie. De speurders achterhaalden dat hij een medewerkster van de stad Antwerpen had omgekocht om privé-gegevens te bemachtigen. Voor die feiten moet hij in januari voor de rechtbank verschijnen. Samen met hem staat ook medewerkster en “De Algerijn”, Mohamed Reda C. terecht. De Algerijn, die al een tijd op de vlucht is, wordt gezien als de opdrachtgever van Muslim I.