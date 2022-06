Ontslagen commissaris hoeft geen schadevergoeding te betalen aan korpschef Muyters

AntwerpenDe ontslagen commissaris Roel Dom hoeft geen schadevergoeding van 5.000 euro te betalen aan korpschef Serge Muyters. Die had hem aangeklaagd voor laster en eerroof. De rechtbank spreekt Roel Dom vrij omdat het dossier onvolledig is en de rechters niet kunnen uitmaken of de beweringen van Muyters en/of Dom geloofwaardig zijn.

Korpschef Serge Muyters had zijn gewezen medewerker aangeklaagd omdat Roel Dom onder andere in de media interviews gaf over pesterijen binnen de Antwerpse politie. Dom was daarvan het slachtoffer geworden toen hij tien jaar geleden het commando van de politie-eenheid PROA (Pro Actief) kreeg. Dom moest naar eigen zeggen enkele onpopulaire maatregelen over dienstroosters en vakantieregelingen treffen. Zijn teamleden namen hem dat niet in dank af en sloten hem buiten. De pesterijen gingen zo ver dat hij op een ochtend een papier op zijn bureau vond: ‘Hoe lang zit je hier nog?’.

De leiding beloofde de pesters aan te pakken maar in de praktijk kreeg Roel Dom de rekening gepresenteerd. Hij werd overgeplaatst naar de dienst verkeer.

Advocaat Manon Gutwirth: “ Wie wantoestanden bij de politie aankaart, is zelf de dupe. Zoals zopas in een Nederlandse tv-documentaire werd aangetoond, geldt ook bij de Antwerpse politie: ‘Wie praat, die gaat’.”

Roel Dom voerde jarenlang procedures bij de arbeidsauditeur, bij de Raad van State, het Comité P., met een klacht bij de onderzoeksrechter en terug bij de arbeidsauditeur. Telkens haalde hij ongelijk. Uiteindelijk stapte hij met zijn verhaal naar de media.

Korpschef Serge Muyters nam hem de ‘lastercampagne’ in de media erg kwalijk. De artikels verschenen altijd op cruciale momenten zoals net voor de herbenoeming van Muyters of vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De procureur had de vrijspraak gevorderd. Hij vond niet dat Roel Dom “kwaadwillig” was geweest met zijn optreden in de media of zijn talrijke procedures.

De rechtbank sprak de man inderdaad vrij maar wel omdat het dossier onvolledig was. Zo stak er in het dossier geen enkel officieel stuk over een klacht wegens pesterijen bij de arbeidsauditeur. De auditeur had die klacht geseponeerd. De rechter vond dat door het onvolledige dossier onmogelijk was om een correct oordeel te vellen. Omwille van twijfel werd Roel Dom vrijgesproken.