Ontdek de terroir expressies van de Sud-Ouest met IGP Bayonne ham

Op zaterdag 4 en 11 maart biedt Keurslager Michielsen in Antwerpen een Sud-Ouest discovery day met focus op Bayonne ham. Op het programma: een degustatie van Bayonne ham met uitleg over de regio en haar uitzonderlijke delicatessen. Bovendien kan iedere bezoeker recept- en pairing-inspiratie opdoen en maakt u kans op een heerlijk wijnpakket uit het Zuidwesten van Frankrijk. Want wat gaat er beter bij deze uitzonderlijke delicatesse dan de AOP & IGP wijnen uit dezelfde regio?

Michielsen is een gekende naam in regio Antwerpen. Deze unieke verswinkel biedt een groot aanbod aan verse kwaliteitsproducten aan de beste prijs. Waaronder ook Bayonne ham, een gezouten ham die zijn naam ontleent aan de oude havenstad Bayonne in het uiterste zuidwesten van Frankrijk.

IGP Bayonne ham: een delicatesse met subtiele aroma’s

Bayonne ham wordt gemaakt in het hart van het bekken van de rivier Adour in het zuidwesten van Frankrijk. Deze territoriale verankering, die Bayonne ham zijn smaak en karakter geeft, wordt sinds 7 oktober 1998 gegarandeerd door een IGP label of Beschermde Geografische Aanduiding (BGA). Sinds die datum beschermt de Europese Unie de naam Bayonne ham, wat garant staat voor kwaliteit en respect voor de geografische oorsprong. Bayonne ham is uitsluitend afkomstig van varkens die in het zuidwesten van Frankrijk zijn geboren en opgegroeid en mag enkel bereid worden met zout uit Saliés-de-Béarn. Deze delicatesse een zeer bekend regionaal product geworden. De reden? Zijn subtiele aroma’s, zijn goede lengte in de mond en zijn rozerode kleur, die opvalt op charcuterie borden.

Het IGP of BGA-label garandeert:

• gecontroleerde voeding van de varkens

• traceerbaarheid in elke fase, van het fokken van de varkens tot het eindproduct

• een eerlijke werkrelatie tussen de fokkers en de zoutzieders (ambachtslieden die de hammen inzouten)

• productie volgens traditionele principes

Receptinspiratie

Bayonne ham kom uiteraard zeer goed tot zijn recht in pure vorm maar kan daarnaast gebruikt worden als ingrediënt in tal van recepten, zowel voor alledaagse als meer feestelijke momenten. Enkele voorbeelden: bruschetta van Bayonne ham met burrata en basilicum, gazpacho van meloen en tomaat met Bayonne ham, kleine rolletjes van bayonne ham met verse kaas, piperade van Bayonneham of een taartje van vijg, foie gras & Bayonne ham. Ontdek de volledige recepten hier.

Volledig scherm Met Bayonne ham kan je heerlijke gerechten bereiden. © Diplo Studio

Wijn en spijs combinaties

Bij Bayonne ham gaat er niets boven de wijnen met AOP of BOB (Beschermde Oorsprong Benaming) en IGP of BGA (Beschermde Geografische Aanduiding) status uit het Zuidwesten van Frankrijk. Pompelmoes, zwarte bessen, truffel, zwarte peper of zelfs viooltjes... deze originele aroma’s, delicaat vervaardigd door gepassioneerde wijnmakers, gaan harmonieus samen met bereidingen op basis van Bayonne ham.

De Sud-Ouest herbergt 16 AOP en 11 IGP wijn appellaties, zoals:

• AOP Cahors: uitsluitend rode wijnen gemaakt van het druivenras malbec;

• AOP Fronton: bekend om zijn emblematische druivenras, de négrette;

• AOP Gaillac: bekend om zijn diversiteit aan wijnen (rood, wit, rosé, mousserend);

• AOP Saint Mont: omvat het enige perceel wijngaarden in Frankrijk dat als historisch monument is geklasseerd;

• AOP Madiran en AOP Pacherenc du Vic-Bilh: bestrijken hetzelfde productiegebied, maar in rood voor de eerste en in wit voor de tweede;

• IGP Côtes de Gascogne: al bijna 40 jaar erkend op de internationale markt voor witte wijn.

Save the date: zaterdag 4 en 11 maart

🕒 10.30 uur - 18 uur ; gratis toegang

📌 Michielsen - Anselmostraat 43 - 2018 Antwerpen

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met het Consortium van Bayonne ham en de Interprofession des Vins du Sud-Ouest. De Europese Unie steunt campagnes ter bevordering van landbouwproducten van hoge kwaliteit. Ga voor meer informatie naar de website: www.europedefendsitsterritories.eu.