Onrustwekkende verdwijning van dementerende man (61) in Borgerhout

ANTWERPEN Ga eens op pop- en rockkamp in Trix met leden van Brutus en Portland

22 april Tieners die dit jaar eens iets anders willen dan jeugd-, taal- of ponykamp zijn deze zomer opnieuw welkom in Trix voor de pop-, rock- en producerkampen van muziektempel Trix in Borgerhout. De jonge muzikanten worden bijgestaan door leden van onder andere Brutus, Portland en Polar Youth.