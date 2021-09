Ongeziene geste in festivalwereld: dancefestival Ampere Open Air geeft alle 7.000 ticketkopers éxtra kaartje

ANTWERPENHet Antwerpse underground dancefestival Ampere Open Air beloont ticketkopers met een extra ticket. Het minimum aantal tickets om break-even te draaien - 7.000 - is zaterdagochtend namelijk gehaald maar er is nog héél veel plaats op het terrein. “Wanhopig? Helemaal niet, we willen er gewoon een gigantisch feest van maken.”

Ampere Open Air verdubbelt op de valreep - het festival speelt zich morgen zondag af - alle tickets. Met ruim zevenduizend tickets op de teller zaterdagochtend heeft het festival de kaap van break-even gehaald en heeft organisator Joachim Marynen besloten een geste te doen naar het publiek en alle ticketkopers. Vanaf zaterdag 18 uur krijgen alle bezoekers die een regular of early wave ticket kochten in voorverkoop - dus geen guests of vips - een éxtra ticket doorgestuurd. Ook alle festivalgangers die nog twijfelen en alsnog een ticket kopen, zullen gratis een tweede ticket krijgen na aankoop.

“Het is simpel, wij hebben met het aantal verkochte tickets onze break-even al gehaald en waarom dan niet deze grote productie met zo veel mogelijk mensen willen delen?”, verklaart Marynen. “Het terrein is enorm en we hebben dus voldoende plaats. De set-up dit jaar is bovendien groter dan we eerder dachten en verkleinen is niet zo eenvoudig.”

Gedeelde productie

Dat laatste komt omdat Ampere Open Air de productie en infrastructuur deelt met de twee andere festivals op de Middenvijver, namelijk hiphopfestival Fire Is Gold dat zich vandaag voordoet - er wordt een kleine tienduizend man verwacht - en het dj-festival met Solomun vorige week: goed voor veertienduizend bezoekers.

(lees verder onder het beeld)

Volledig scherm © Ampere

“Er zit veel liefde, passie en trots in wat we doen”, gaat Marynen verder. “De kick van een grote dansende menigte met blije en gelukkige bezoekers is net wat wij het hards hebben gemist. Iedereen is welkom. Doordat we de productie kunnen delen met Solomun en Fire Is Gold is de organisatie voor ons voordeliger en samen met onze partners hebben we besloten om deze ongezien keuze te maken. Iedereen kan nu iets terug doen voor zijn of haar favoriete knuffelcontact van het afgelopen half jaar.”

Hoe gaat het in z'n werk?

Alle tickethouders van ‘early wave’ en ‘regular wave’ krijgen zaterdagavond tussen 18 en 22 uur een tweede ticket in hun mailbox. Ook wie nu voor het eerst een ticket koopt, online of zondag aan de deuren, krijgt een tweede gratis ticket. Tickets kosten 47,50 euro online of 50 euro op het festival. Tickethouders ‘comfort vip’ en ‘La Chapelle Food Experience’ kunnen omwille van de capaciteit niet meegenieten van deze actie.

Ampere Open Air speelt zich zondag af van 12 tot 23 uur op de Middenvijver op Linkeroever, Antwerpen. Headliners Dave Clarke, Mind Against en The Subs en tientallen andere dj’s geven er het beste van zichzelf op drie podia. Meer info ampereopenair.com. Meer over muziek in Antwerpen in ons dossier.