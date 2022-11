Ongeval op Ring in Antwerpen-Noord richting Nederland: rechterrijstrook versperd

Berchem Eerste Vlaams huis voor stedelijke natuur in Berchem krijgt vorm: bouw start in 2024

Het ontwerp voor het Natuurhuis Brialmont in Park Brialmont, naast het natuurgebied Wolvenberg in Berchem, is gekend. Het allereerste kenniscentrum voor stedelijke natuur in Vlaanderen krijgt een groendak en eigen waterzuivering. Op het dak komen ‘faunatoren’ - denk aan broed- en schuilplekken - voor verschillende diersoorten. Als alles volgens plan verloopt, start de bouw in 2024. De werken nemen ongeveer een jaar in beslag.

15 november