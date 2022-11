Ongeval op R1 in Antwerpen-Zuid: twee rijstroken versperd richting Nederland

EDEGEM Robin (41) en Tine (40) willen aandoening ‘22q11’ van hun dochtertje Lotta (7) onder de aandacht brengen: “Wij kregen de diagnose eigenlijk per toeval”

Het syndroom van Down kent iedereen maar voor ‘22q11’ of het velocardiofaciaal syndroom is er nog weinig aandacht wereldwijd. Nochtans gaat het om een soortgelijke chromosoomafwijking die net zoals Down niet enorm zeldzaam is. Robin (41) en Tine (40) uit Edegem - wiens dochter 22q11 heeft - willen daar iets aan doen. Ze zijn verbonden aan een vzw die het syndroom onder de aandacht wil brengen en stampten mee de website 22q11.be uit de grond. “Nu toekomstige ouders sowieso getest worden, kan er veel voorkomen worden.”

11:40