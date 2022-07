Ongeval op E19 ter hoogte van Antwerpen-Noord richting Antwerpen: twee rijstroken versperd

Gilles Magnus start voor het eerst in de 24 uur van Spa, de grootste GT-race van de wereld

Gilles Magnus debuteert dit weekend in de TotalEnergies 24 Hours of Spa. Hij doet dat met een Audi R8 LMS GT3 Evo II van het Franse team Saintéloc. De 22-jarige Magnus won in 2017 en 2021 al de 24 uur van Zolder en heeft dus de nodige ervaring in de uithoudingsracerij. Dit jaar combineert de Antwerpenaar het WK voor toerwagens met de GT World Europe.

28 juli