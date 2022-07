Ongeval op E19 ter hoogte van Antwerpen-Noord richting Antwerpen: linkerrijstrook versperd

Antwerpen/Deurne Twintiger die schoten loste op huis waar vier kinderen verbleven moet vijf jaar cel in: “Wel vrijspraak voor inrijden op politie­agen­ten tijdens zijn vlucht”

De 25-jarige Mohamed Abdullahi uit Rotterdam is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het plegen van een aanslag op een woning in de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Hij schoot op een huis waar op dat moment verschillende kinderen rondliepen. In zijn vlucht reed hij bijna in op een politieblokkade. Dat voorval is volgens de rechter geen poging doodslag.

15:13