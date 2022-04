Ongeval op de E34 richting kust in Vrasene

Antwerpen Thomas More gaat in meer dan honderd scholen virtual reality onderwij­zen

Vakleerkrachten van meer dan honderd scholen zullen binnenkort toegang krijgen tot het gebruik van virtuele realiteit (VR) in hun lesomgeving. Dat plan werd uitgerold door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in samenwerking met Thomas More hogeschool, die verschillende campussen in de stad Antwerpen heeft.

