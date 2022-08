Ongeval op de E34 richting Eindhoven ter hoogte van Ranst: verkeer over de pechstrook

TOMORROWLAND Deejay wordt maanden­lang verrast door kerstfigu­ren en bizarre situaties: “En dan vraagt de Kerstman plots of ik op Tomorrow­land Mainstage wil spelen”

Een kerstman die langskomt op je werk of terwijl je op restaurant zit... midden in de lente. Een flashmob van vier dansende kerstfiguren of je huis dat plots verlicht is alsof het 25 december is... maar dan op 25 mei. Deejay Delafino wist niet wat hem overkwam de maanden voor Tomorrowland, tot hij plots een brief kreeg van de Kerstman met de vraag of hij het hoofdpodium van het festival wilde openen: “Ik ben in tranen uitgebarsten.”

3 augustus