Ongeval op de E19 richting Antwerpen, ter hoogte van Craeybeckxtunnel: rijbaan opnieuw vrij

Antwerpen Vlaams Belang haalt bakzeil: geen extra raadscom­mis­sie over drugsge­weld in Antwerpen

De extra raadscommissie om het drugsgeweld in de stad Antwerpen te bespreken, komt er niet. Oppositiepartij Vlaams Belang had op de zitting aangedrongen. De eerstvolgende commissie is voorzien op 19 september.

13:00