Ongeval op de Antwerpse Ring richting Nederland ter hoogte van Kennedytunnel

Antwerpen ‘Ekeren Sport’ in Hagelkruis­park: vijftien sportclubs op zoek naar nieuw bloed

Aangenaam weer en dus behoorlijk veel volk zondag voor #Ekeren Sport. Vijftien lokale sportclubs zetten zichzelf in het Hagelkruispark in de spreekwoordelijke etalage. Apotheose was een Kom op tegen Kankerloop over 5 én 10 kilometer, georganiseerd door atletiekclub AC Break.

2 mei