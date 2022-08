Ongeval op de Antwerpse Ring richting Gent voor de Kennedytunnel: rechterrijstrook versperd

Antwerpen Groot participa­tie­tra­ject op komst voor heraanleg van het Koningin Astrid­plein: “We moeten de ‘inkom van de stad’ in ere herstellen”

Het regent klachten over het Koningin Astridplein en dus plant het Antwerps stadsbestuur maar een volledige heraanleg eind 2024. Nochtans werd het in 2006 al voor meer dan 4 miljoen euro onder handen genomen. In september start er nu een groot participatieproject voor de ‘gebruikers’ van het stationsplein: “Ook mensen die niet in Antwerpen wonen kunnen de toekomst ervan mee bepalen.”

