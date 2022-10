Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Deurne richting Nederland: rechterrijstrook versperd

Merksem Moord in Merksem? Man (52) overleden in verdachte omstandig­he­den, buren niet verrast

In de De Vlaschaardstraat in Merksem is zaterdagvoormiddag een 52-jarige man dood aangetroffen. Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. Mogelijk liep een ruzie tussen de twee bewoners uit de hand.

8 oktober