Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Zuid richting Nederland: rechterrijstrook versperd

Antwerpen/Maldegem Berchemse dj gaat strijd tegen longziekte verliezen: “Zaterdag neem ik afscheid met grote technofuif The Unknown Land”

Nog één keer zijn ‘The Unknown Land’, komende zaterdag in eventhal ‘Me’ in Maldegem. Het is wat dj en hondenvriend Peter Deruyter uit Berchem nog op de been houdt. Hij lijdt al tien jaar aan de ongeneeslijke longziekte COPD en de artsen hebben hem nog hooguit drie maanden gegeven. “Ik krijg thuis palliatieve verzorging. Dikwijls heb ik niet eens meer de kracht om te praten.”

15 november