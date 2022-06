Ongeval op Antwerpse Ring richting Nederland vlak voor Kennedytunnel

MORTSEL Mortsel verzet zich alweer tegen afslanken openbaar vervoer: “Eén IC-trein per uur tussen Antwerpen en Brussel is véél te weinig”

De grootste voorvechter van het openbaar vervoer moet dezer dagen de stad Mortsel zijn. Eerder konden de verenigde machten van bestuur, oppositie en burgers al – al dan niet voorlopig - voorkomen dat er gesnoeid werd in tramlijnen 7 en 15 en nu verzet de stad zich tegen de plannen van NMBS om minder IC-treinen te laten stoppen in Mortsel. “De vermindering van het aantal stops is onze stad onwaardig.”

