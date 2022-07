Ongeval op Antwerpse Ring richting Gent ter hoogte van Antwerpen-Centrum

Antwerpen/Merksem Fietser neergescho­ten in Merksem

In de Korte Bremstraat in Merksem is dinsdag rond middernacht een gewonde fietser (26) aangetroffen. Een getuige had de man zien liggen en de hulpdiensten verwittigd. In het ziekenhuis stelden de dokters een schotwonde in zijn been vast.

13 juli