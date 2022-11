Ongeval in Tijsmanstunnel richting Nederland: rechterrijstrook versperd

Antwerpen Vochtpro­bleem in hoogspan­nings­ca­bi­ne van Kennedytun­nel vastge­steld, binnenkort dreigt opnieuw volledige sluiting

De Kennedytunnel op de Antwerpse Ring - de drukste tunnel van Vlaanderen - is zondagochtend weer in beide richtingen open, na de dringende inspectie van de hoogspanningsinstallatie. Omrijden via de N16 of R2 tussen beide Scheldeoevers is niet meer nodig, de Liefkenshoektunnel op de R2 is ook niet langer tolvrij. De inspecteurs stelden vannacht een vochtprobleem vast. Wellicht volgt weldra een nieuwe sluiting om het probleem definitief te verhelpen.

13 november