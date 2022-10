Ongeval in Craeybeckxtunnel richting Antwerpen: twee rechtse rijstroken versperd

Antwerpen/Wilrijk Vijf uithalers verwachten 1,2 ton cocaïne in container... en vinden een neplading

Vijf verdachten zitten in de cel op verdenking van de invoer van cocaïne. De mannen werden dinsdagavond gearresteerd toen ze een container doorzochten in een loods op de Oudebaan in Wilrijk, in de hoop drugs te vinden... Maar de Nederlandse douane bleek hen te slim af.

6 oktober