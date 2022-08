Ongeval E19 richting Antwerpen ter hoogte van Kleine Bareel: rechterrijstrook versperd

voetbal eerste nationale Juliaan Laverge en Rupel Boom starten seizoen met 0 op 6 na nieuw verlies bij Olympique Charleroi (3-0): “Gebrek aan automatis­men dit keer geen excuus”

Rupel Boom is er niet in geslaagd te reageren na de nederlaag op de openingsspeeldag tegen Ninove. Sterker nog, de Steenbakkers gaven niet thuis in de eerste helft en keken aan de rust tegen een dubbele achterstand aan na een defensieve inschattingsfout en een strafschop. Na de pauze toonden de bezoekers wel een andere gedaante en werd de aansluitingstreffer afgekeurd wegens buitenspel, maar diep in het slot ging de bal nog een tweede keer op de stip, 3-0 was de eindstand.

25 augustus