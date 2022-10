Ongeval Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-Zuid richting Gent: rechterrijstrook versperd

Nordica 31, Have a Roll en Peas delen hun geheimen achter dé lekkerste cinnamon roll: hoe maak je ze zelf? “Echte boter en eieren zijn cruciaal”

Dinsdag 4 oktober vieren we de werelddag van de cinnamon bun of de kaneelrol. De Scandinavische lekkernij vindt zijn weg steeds vaker naar Belgische horecazaken en ook de Amerikaanse versie zie je opduiken. Hoe herken je de échte klassieker en vooral: hoe maak je zelf? We passeerden bij Nordica 31, Have a Roll en Peas om het aan experts te vragen. “In het geval van kaneelrollen geldt écht dat meer van alles beter is: meer boter, meer suiker, meer kaneel.”

9:47