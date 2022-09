Ongeval Antwerpse Ring richting Gent ter hoogte van Kennedytunnel: linkerrijstrook versperd

BASKETBAL TOP DIVISION ONE Gembo haalt met Niels Foerts kwaliteit en snelheid binnen: “Wil opnieuw fun beleven aan het basketbal”

Gembo is een speler rijker. Het trok Niels Foerts aan. De spelverdeler zakt na jaren topbasketbal af naar Top Division One. Foerts laat het profleventje voor wat het is en trekt mee de arbeidsmarkt op. Voor de club uit Borgerhout een stevige aanwinst.

11:34