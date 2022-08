Ongekeurd voertuig blijkt na controle bijna halve ton te zwaar beladen

Het was het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio Oost dat gisteren een lichte vrachtwagen in de gaten kreeg die op het eerste gezicht te zwaar geladen leek te zijn. Het viel het team op dat de achterste banden de wielkast bijna raakten. Toen ze het voertuig eenmaal controleerden bleken de bestuurder en zijn passagier niet in orde met de papieren. Zo was het voertuig al sinds begin 2020 niet meer gekeurd, en was de bestuurder niet in het bezit van een geldig Europees rijbewijs.