Onderzoek UAntwerpen toont aan: “Reynaert was instant succes, ook bij monniken” 

Toptrans­fer in Antwerpse kunstwe­reld: iconisch zelfpor­tret van Rubens verhuist naar pas vernieuwde KMSKA

Zoek het ‘Zelfportret’ van Peter Paul Rubens niet langer in het Rubenshuis: het bekende Antwerpse museum is tot 2027 dicht voor restauratiewerken. Het iconische schilderij van de zestiende eeuwse meester is voortaan in zijn volle glorie te bewonderen in het pas vernieuwde KMSKA.