Onderzoek stad naar PFOS-vervuiling op Linkeroever brengt heel klein beetje ‘goed’ nieuws: saneringsnorm niet overschreden in woon- en recreatiegebied

De stad liet een week geleden twaalf bodemstalen nemen op vier plekken op Linkeroever. Naast het gebied tegen de Oosterweelwerf (natuurgebied, het dichtst bij fabriek 3M) ging het om een braakliggend terrein naast basisschool De Stroom (woongebied), de voetbalvelden van City Pirates (sportgebied) en een kwelgebied in Het Rot (natuur) bij de Charles de Costerlaan én ten slotte de zuidoosthoek van het Galgenweelpark (woongebied).

Diverse normen

De resultaten zijn vergeleken met een richtlijn van OVAM eerder dit jaar. Telkens keek men naar de streefwaarden, richtwaarden en bodemsaneringsnormen. Die normen variëren naargelang de bestemming van het onderzochte terrein. Zo is de saneringsnorm veel lager (3,8 microgram per kilogram) in landbouw- en natuurgebieden dan in woon- of recreatiegebied (18 microgram) en sportvelden (110 microgram).

Voor de bewoners van Linkeroever, bij wie de ongerustheid de voorbije dagen sterk toenam, is er volgens schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) voorzichtig positief nieuws. Alleen in het stuk van het Sint-Annabos dat grenst aan de Oosterweelwerf scoorden de drie bodemstalen hoger dan de saneringsnorm. Dat liep voor één staal op tot 17 microgram, ver boven de toegelaten 3,8 microgram. In alle andere zones bleven de waarden eronder.

School

Voor de (strengere) richtwaarden was het minder goed: die werden in acht van de twaalf stalen overschreden. Dat was onder meer het geval bij de school. Alleen in Het Rot en het Galgenweelpark bleven ze onder de norm. Voor alle duidelijkheid: de richtwaarde voor een bodem veronderstelt dat de kwaliteit ervan gevrijwaard blijft voor de volgende generaties.

Quote We verwachten gedetail­leerd advies van OVAM en het Federaal Voedsel­agent­schap. Het is hoog tijd voor gerichte maatrege­len. Die moeten helpen om onnodige onrust bij de bevolking weg te nemen. Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit)

Tom Meeuws: “Er is nu nog veel meer onderzoek nodig. We moeten weten hoe ver de vervuiling zich precies uitstrekt. We verwachten gedetailleerd advies van OVAM en het Federaal Voedselagentschap. Het is hoog tijd voor meer onderbouwde, gerichte en goed afgestemde maatregelen. Die moeten helpen om onnodige onrust bij de bevolking weg te nemen. Tijd dus om de bodem en het grondwater te laten spreken.”

Hoop voor rechteroever?

Concreet vraagt de stad meer onderzoek op vier punten. In de eerste plaats moet OVAM voor het Sint-Annabos tegen de Oosterweelwerf een beschrijvend bodemonderzoek doen. Zo kan de verontreiniging preciezer worden bepaald. Dan is er de PFOS-kwestie – waarvan de fabriek 3M de bron is. PFOS verspreidt zich onder meer met de wind. De resultaten op Linkeroever tonen dat de vervuiling afneemt naargelang een plek verder van de pollutiebron ligt. Dat doet volgens de stad hopen dat de rechteroever van Antwerpen gespaard zal blijven van onrustwekkende vervuiling. Meer staalnames ten zuiden van de Charles de Costerlaan kunnen mogelijk ook goed nieuws leveren aan de bewoners op die plek.

Derde aandachtspunt: de bevoegde overheden moeten allerlei adviezen en beperkingen (speelzones, moestuinen of het houden van legkippen met vrije uitloop) zo snel mogelijk opvolgen.

Samen met andere gemeenten

Tot slot wil de stad voor de recreatiezones en schoolomgevingen op Linkeroever én voor de volkstuinen op rechteroever dringend overleggen met Karl Vrancken (die voor de overheid de aanpak van het PFOS-probleem moet stroomlijnen) en OVAM. Zo kan samen met omliggende gemeenten een solide strategie worden uitgewerkt voor verdere controles.

“We gaan de stadsbewoners wetenschappelijk onderbouwde adviezen geven”, zegt schepen voor Gezondheids- en Seniorenzorg Els van Doesburg (N-VA). “We werken ook mee aan bloedafnames van wie op Linkeroever woont. Hoe sneller we klaarheid kunnen scheppen, hoe beter.”

Volledig scherm De Scheldetunnel gaat op Rechteroever ondergronds ter hoogte van het Noordkasteel. Op Linkeroever komt hij weer boven aan het Sint-Annaknooppunt tussen het Sint-Annabos en het natuurgebied Blokkersdijk. © Lantis