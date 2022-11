Onderzoek naar grootste schandaal in Antwerpse advocatuur afgerond, klanten zijn 10 miljoen euro kwijt: “Plots moest ik dringend 10.000 euro overschrijven”

ANTWERPEN Antwerpen verliest met Will Ferdy opníeuw een LG­BTQIA+-icoon: “Hij had de ballen aan zijn lijf om al in de jaren 70 op te komen voor wie hij was”

Antwerpen is opnieuw een icoon kwijt uit de LGBTQIA+-gemeenschap, een pionier. Nadat recent afscheid werd genomen van Paul Rademakers (102) en Nicole (van Hugo) Josy (76), die zich ook actief inzette voor de gemeenschap, is nu ook zanger Will Ferdy (95) overleden. “Hij wilde nooit bewust een icoon worden voor onze community, maar hij is dat wel geworden. En hij heeft het pad geëffend voor iedereen die na hem gekomen is.”

8 november