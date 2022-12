Onderzoek naar bommelding schip dat rechtsomkeer moest maken op Schelde nog steeds bezig

Edegem Johanna Massy (64) is 50.000ste vrijwilli­ger bij Vaccinopo­lis: “Door deel te nemen hoop ik de wetenschap vooruit te helpen”

Vrijwilligers vinden voor vaccinstudies is niet altijd even evident. Daarom werd de 50.000ste vrijwilliger die zich aanmeldde bij Vaccinopolis in Edegem vandaag in de bloemetjes gezet. Johanna Massy (64) neemt deel aan een studie naar een vaccin tegen luchtweginfectie RSV: haar twee kinderen zijn erg ziek geweest van dat virus, wat een stimulans was om deel te nemen. “Zonder vrijwilligers, geen nieuwe vaccins of medische innovaties”, aldus vaccinoloog Pierre Van Damme.

21 december