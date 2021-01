Onderzoek helikopterkaping afgerond: “Dodelijke crash op nippertje vermeden”

Antwerpen Oppositie­par­tij Groen over barslechte stikstof­stu­die: “Dit is beschamend en Antwerpe­naar betaalt daarvoor de prijs”

20 januari In een onderzoek naar luchtvervuiling in duizend Europese steden staat Antwerpen op een betreurenswaardige tweede plaats. Volgens de onderzoekers kan Antwerpen jaarlijks 307 overlijdens vermijden, mócht de verontreiniging door stikstofdioxide (NO2) vergelijkbaar zijn met die van de properste steden van Europa. “Dit is schuldig verzuim”, zegt Groen-fractieleider Imade Annouri.