Ondanks vijf doden nog geen onderzoeksrechter aangeduid: gerecht laat onderzoek over aan aannemer

Gerechts­des­kun­di­ge: “Op dit ogenblik onmogelijk te zeggen wat oorzaak is”

19 juni Het zal nog even zoeken zijn naar wat de exacte oorzaak is van de instorting van het schoolgebouw in opbouw op het Nieuw Zuid in Antwerpen. Dat zegt gerechtsdeskundige Jan Melis in VTM Nieuws. “Is dat een natuurfenomeen, wind, water of een stabiliteitsprobleem? Dat is op dit ogenblik onmogelijk te zeggen”, klinkt het.