Ondanks titel voor Club geen incidenten na wedstrijd op Bosuil: “We zijn verloren, maar speelden wel de beste eerste helft van het seizoen”

Net zoals heel wat andere Antwerpsupporters genoot Glen Kennes (27) na de match van pintjes in café Royal. “De eerste helft die we vandaag speelden, was de beste van het hele seizoen. Het is jammer dat we in tweede helft snel een domme fout hebben gemaakt (Glen bedoelt de penaltyovertreding van Seck, red.), anders hadden we een andere match gehad. We onthouden dit en moeten daar op voortbouwen naar volgend seizoen toe”, vertelt hij.