Ondanks mooi weer verhoogde druk op Antwerpse daklozenopvang: “We hebben de capaciteit moeten verhogen”

Antwerps restaurant Little Bún zet krekels op het menu: "Ze hebben een subtiele, nootachti­ge umamismaak”

Little Bún, het Vietnamese restaurant van chef Huibrecht Berends in Antwerpen, heeft voortaan twee gerechten op basis van krekels op het menu staan. Die werden ontwikkeld in samenwerking met het Brusselse KRIKET, dat snack- en ontbijtproducten op basis van krekelpoeder op de markt brengt.