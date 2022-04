Ondanks levenslang rijverbod gaat man toch de baan op, onder invloed... en dan doet politie ook onaangename verrassing bij hem thuis

Futsal eerste nationale Karim Bachar begint met FT Antwerpen aan de play-offs: “Nieuwe competitie, nieuwe mogelijkhe­den”

Vrijdag begint FT Antwerpen aan de play-offs. De ploeg kon zich handhaven op de tweede plaats in de reguliere competitie, zodat men het nu in de kwartfinales mag opnemen tegen Eisden Dorp. Op zich is dat een kleine verrassing, want lange tijd zag het ernaar uit dat Hasselt de tegenstander zou worden.

25 april