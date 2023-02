Onbekend ridderverhaal duikt na 700 jaar plots op: unief koopt voor 6.000 euro snipper perkament op veiling Christie’s

Een perkamenten snipper in het Middelnederlands van een tot nu toe onbekend ridderverhaal uit de 14de eeuw zorgt voor veel opwinding op de UAntwerpen. Het wetenschappelijk erg waardevol fragment werd in december geveild bij Christie’s in Londen. UAntwerpen betaalde er alle kosten inbegrepen 6.000 euro voor. ‘We hopen het fragment in verband te brengen met andere middeleeuwse ridderromans.”

Gekloofde hoofden, hersenen die worden uitgeslagen: in de snipper die donderdag met trots werd voorgesteld in de vernieuwde bibliotheek van de Stadscampus, gaat het er niet zachtzinnig aan toe. “Vrij typisch voor de Karel-epiek”, zegt professor middeleeuwse literatuur Remco Sleiderink die in de wolken is met de ontdekking. Voor een goed begrip: de Karel-epiek bestrijkt de periode van Karel de Grote (8ste en 9de eeuw).

Gulle gift

Voor literatuuronderzoekers is de snipper een fantastische vondst. “Als een kleine diamant”, zegt Rik Van Daele, hoofdbibliothecaris van de Stadscampus. “Op een vrijdag, begin december, meldde Remco Sleiderink me dat er de woensdag daarop een belangrijke veiling was bij Christie’s. De bieding zou online verlopen. Uiteindelijk hebben we het fragment aan het laagste bod (4.000 Britse pond) binnengehaald. Al waren we bereid hoger te gaan.”

Quote Dit is als een tijdmachi­ne die ons meer leert over de cultuur en manier van leven in de middeleeu­wen Remco Sleiderink

“Bovendien kregen we nog een gulle gift van 1.000 euro van Farley P. Katz, een Amerikaans mecenas die een groot liefhebber is van handschriften en oude drukken. Hij schonk ons al eerder een fragment van een Alexanderroman (vernoemd naar Alexander de Grote, red.)”, zegt Sleiderink. (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het wetenschappelijk onschatbaar perkamenten fragment van een Middelnederlandse ridderroman. © UAntwerpen

Dat zo’n snipper de eeuwen heeft overleefd, is vaak ook een gelukkig toeval. In dit specifieke geval zie je een vouw, wat erop wijst dat het stuk tekst werd gebruikt om als scharnier te dienen van een gedrukt boek uit de 16de eeuw. Perkament – bewerkte dierenhuid - is immers zeer sterk.

Reconstructie

Volgens Sleiderink zijn er zo’n 75 Middelnederlandse ridderromans geschreven. “Van slechts twintig is het volledig handschrift zo goed als bewaard, van de overige 55 resten enkel fragmenten. Met het nodige onderzoek zullen de 160 verzen op rijm – teksten werden voorgedragen – zo goed mogelijk worden gereconstrueerd. Perfect studiemateriaal dus voor studenten Taal- en Letterkunde op de UAntwerpen. “Dit is als een tijdmachine die ons meer leert over de cultuur en manier van leven in de middeleeuwen.”

Het handschrift van de kopiist wordt mogelijk herkend in andere handschriften of fragmenten. Technisch onderzoek van de inkt en het perkament kan ook nog nieuwe inzichten opleveren.

Al vijf ridderverhalen

De universiteit heeft intussen fragmenten van vijf verschillende ridderverhalen in haar bezit. De stukken worden bewaard in de Bijzondere Collecties van de universiteitsbibliotheek en in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap. Net als de andere vier stukken wordt ook dit fragment gedigitaliseerd. Op aanvraag zal je het kunnen raadplegen in de leeszaal.

