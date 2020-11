Omgevingsvergunning voor Oosterweelverbinding goedgekeurd: “Een historisch moment”

Deurne Fietsers rijden vanaf 2022 op snelweg­brug E313

13:40 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begint in de tweede helft van 2021 met de aanleg van een nieuw fietspad naast de E313, ter hoogte van de Ruggeveldlaan in Deurne. Bijzonder is dat het fietspad gedeeltelijk op de bestaande snelwegbrug over de Ruggeveldlaan wordt aangelegd. “Dankzij de nieuwe ‘fietsbrug’ zullen fietsers straks de Ruggeveldlaan bovengronds kunnen oversteken in een vlotte, rechte beweging en hoeven ze niet langer te wachten aan verkeerslichten.”