Omar Dahl brengt beats en oosterse invloeden samen op Tomorrowland: “Plots gaan er dan gasten in blote bast helemaal wild op je muziek, dat zijn we niet gewoon”

Antwerpen Antwerpen herdenkt gesneuvel­den op 21 julivie­ring

Aan het monument der gesneuvelden in het Antwerpse Stadspark zijn naar jaarlijkse traditie de tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Belgische soldaten herdacht op de 21 juliplechtigheid van de stad. Onder meer burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx brachten een bloemenhulde. De Wever had het in zijn toespraak ook over de oorlog in Oekraïne en de nood aan gemeenschapsvorming.

21 juli