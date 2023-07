OLT Rivierenhof: een magische plek waar artiesten boven zichzelf uitstijgen

Is Borgerhout ondanks zwartste punt van Vlaanderen meest verkeers­vei­li­ge district? “Als het aan ons ligt, wordt heel Borgerhout één grote fiets­straat”

Het gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen mag dan wel in Borgerhout liggen, toch klopt het districtsbestuur zichzelf op de borst betere ongevallencijfers van 2022 te kunnen voorleggen dan de andere Antwerpse districten. Districtsburgemeester Marij Preneel (Groen) benadrukt dat dat vooral door ingrepen van het district zelf komt, en níet door het stadsbestuur of de Vlaamse overheid. “Ik heb mobiliteitsministers van alle partijen zien passeren, en het is altijd hetzelfde liedje, doorstroming boven veiligheid.”