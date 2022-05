Oldtimers, plat Antwerpse cultband of taekwondo-initiatie? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen ‘Dag van de Brandweer’ in thema Star Wars: “Brandweer­lui zijn gewone mensen die elke dag halve Jedi worden om mensen in nood te helpen”

Vier mei is de internationale Dag van de Brandweer. Een dag die ook het Vlaamse brandweernetwerk niet ongemerkt voorbij laat gaan. Omdat vier mei toevallig ook International Star Wars Day is, koos de brandweer het thema Star Wars voor hun feestdag. “’May the Force be with you’ werd ‘This Force is with you’.”

4 mei