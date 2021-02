“Oeps, de politie is er”: agenten leggen opnieuw lockdownfeestjes stil in Antwerpen

BERCHEM Tour d’Amour: “Ontdekt de leukste plekjes van Oud-Ber­chem in wandelzoek­tocht”

5 februari Erg veel meeval heeft de zopas geopende ‘onthaastingsplek’ Zelda&Zorro in Berchem nog niet gehad maar voor Valentijn heeft de horecazaak en eventlocatie toch nog iets leuks in petto. In een wandelzoektocht ontdek je de leukste plekjes van Oud-Berchem. “Ga samen met je partner, mini’s of besties op pad tijdens onze Tour d’Amour.”