Oekraïners en Rise for Climate strijden in Antwerpen tegen Russische olietankers: “Enige manier om oorlog te stoppen”

AntwerpenEen honderdtal Oekraïners hebben zaterdag aan het Havenhuis in Antwerpen de krachten gebundeld met milieubeweging Rise for Climate. Beide groepen riepen er samen op om snel een einde te maken aan de Russische energieleveringen in ons land.

“Pas als de leveringen stoppen, zal Rusland ernstig onderhandelen”, zegt Anna Melenchuk van Promote Ukraine. Volgens de organisatie is het blokkeren van Russische olie en gas de enige manier om de oorlog te stoppen. Ze vinden het bizar dat er na vijf sanctierondes nog niet over olie of gas is gepraat.

“Poetin verstaat alleen krachtdadige Europese beslissingen. Als er nu geen momentum is voor een embargo, wanneer dan wel?” vraagt Melenchuk. “Ja, jullie zullen het voelen in de portefeuille, maar we moeten durven offers maken.”

Larry Moffet van Rise for Climate heeft in de Oekraïners een trouwe bondgenoot gevonden in de strijd tegen de klimaatopwarming. “Wij vragen dit al jaren”, zegt Moffet. “De oorlog geeft ons een extra reden om de oliemachine te stoppen. Militair budget kan je beter in windturbines steken.”

De demonstranten kwamen samen aan het Havenhuis in Antwerpen.

Kapotte steden heropbouwen stoot volgens Rise for Climate ook hopen CO2 uit. “Als deze oorlog gedaan is, komt er een ecologische ramp”, weet Moffet. “Aleppo herop bouwen zou voor 22 miljoen ton CO2 zorgen. Dat zal in steden als Mariupol idem zijn.”

De jonge Olena Kuzhym, gevlucht uit Kharkiv en studente in Brussel, speechte: “Poetin lacht in het gezicht van Europa omdat jullie zo afhankelijk zijn. De politieke wil moet nu gevonden worden!”

“De Russische economie is redelijk klein en sterk afhankelijk (40 procent) van olie en gas”, verduidelijkt Kuzhym. “Een embargo zou hen snel en hard treffen. Wij geven onze levens voor vrijheid en in ruil vragen we enkel een einde aan die olie-import. Europees geld maakt het Russisch monster enkel groter, zo financieren we een genocide.”

