Oekraïense werknemers van Irem ‘onder druk gezet’ om te verhuizen naar Hongarije

Antwerpen Zoon van succesvol­le Nederland­se ondernemer riskeert celstraf na arrestatie met verboden wapens: “Het was gewoon stoerdoene­rij.”

Een drietal Nederlandse jongemannen riskeert tot 36 maanden cel omdat ze in Antwerpen gearresteerd werden met drie verboden wapens in de auto. De mannen werden gepakt omdat ze in het verkeer iemand de pas afsneden en daarom gecontroleerd werden door de politie. Eén van hen blijkt de zoon van een succesvol Nederlands ondernemer. Volgens hun advocaten bewijzen de wapens niet dat de mannen iets sinisters van plan waren. “Hun amateurisme is tekenend voor hun onschuld.”

10:44