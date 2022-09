Oekraïense bewoners van nooddorp moeten voortaan huur betalen

AntwerpenSinds augustus krijgen de bewoners van het nooddorp op Linkeroever een factuur van 591 euro per maand in de bus. Voorheen was opvang in de containerunits gratis, maar nu het nooddorp volledig klaar is en alle inwoners een leefloon ontvangen, vraagt de stad huur aan de oorlogsvluchtelingen.

In april begon de stad Antwerpen met de bouw van een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen op de Middenvijver op Linkeroever. Vandaag verblijven er 434 bewoners in 113 containerwoningen. In elke unit is er plaats voor vier à zes personen. De kleine appartementjes van 55 vierkante meter groot bieden alle moderne comfort, met twee slaapkamers, een badkamer, een keuken en een woonkamer.

Leefloon

Sinds 1 juli moeten de bewoners van het nooddorp 591 euro huur betalen, water en elektriciteit inbegrepen. Midden augustus viel de eerste factuur daarvoor in de bus. “Voorheen was de opvang gratis, omdat we nog in bouwfase waren”, vertelt Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad Antwerpen. “De bewoners konden toen nog niet genieten van alle faciliteiten waar ze recht op hebben. Alle werken zijn nu afgerond, en de bewoners krijgen allemaal een leefloon. Daarom vragen we sinds juli huur.”

Volledig scherm Een slaapkamer in een van de containerwoningen in het nooddorp op Linkeroever. © Gregory Van Gansen / Photo News

De Tol

De stad bouwt ondertussen nog extra containerwoningen bij op Linkeroever voor mensen die doorstromen vanuit wzc De Tol in Deurne. Er is nog geen uitsluitsel over hoeveel units erbij komen, maar op het terrein is plaats voor maximaal 1.000 containerwoningen.

De Tol is de eerste, gratis opvang voor vluchtelingen die in Antwerpen terechtkomen. “Zij hebben nog geen regularisatie-aanvraag doorlopen, dus hen gaan we niet op extra kosten jagen. Maar uiteindelijk moet iedereen op termijn weg uit De Tol: het gebouw gaat binnenkort tegen de grond, omdat er een nieuw woonzorgcentrum komt. Alle vluchtelingen in De Tol worden dus doorgestuurd naar Linkeroever”, aldus Delechambre.

Volledig scherm De containerwoningen in het nooddorp op Linkeroever. © Gregory Van Gansen / Photo News

