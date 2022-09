Oekraïens ex-model opent binnenkort pop-up in Stadsfeestzaal (en Ruslana komt langs)

Antwerpen is de nieuwe thuisbasis voor Liliya Watson. Na een jarenlange carrière als topmodel voor onder andere Chanel en Dior besliste ze te focussen op wat voor haar echt belangrijk was. Ze stichtte de St. Andrews Charity Foundation op met als doel om zo veel mogelijk kinderen in Oekraïne en ver daarbuiten een waardig leven te geven. Het conflict met Rusland was een aanleiding om meteen een paar versnellingen hoger te schakelen en vanuit het buitenland zoveel mogelijk fondsen te werven voor oorlogsslachtoffers.

Protheses

Daarom opent Liliya op 22 september een pop-up in de Antwerpse Stadsfeestzaal. “Naast onze traditionele ambitie om lokale handelaars te steunen, zijn we ook heel blij dat we dit jaar kunnen samenwerken met Oekraïense designers en artiesten”, aldus Nico Volckeryck, voorzitter van het Antwerp Fashion Weekend en directeur voor NSZ Antwerpen. “Via de wereld van fashion en design dragen we ons steentje bij voor de St. Andrews Charity Foundation en hopen we toch een aantal kinderen te kunnen helpen.”