Oefening loopt mis: kazerne brandweer Antwerpen lijkt wel ondergesneeuwd

Antwerpen ZNA-ziekenhui­zen verkopen inpakpa­pier voor goede doel

24 november Met het jaareinde in zicht lanceert Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) ‘KIMpakpapier’: geschenkpapier met een jaaroverzicht van de bekende cartoonist KIM (Kim Duchateau). De ludieke tekening verwijst naar gebeurtenissen van het voorbije jaar in ZNA en de samenleving. Ze kan ook dienen als actualiteitsquiz aan de feestdis, om in te kleuren of in te kaderen.