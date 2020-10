Nu ook Winterfoor door corona afgelast, schepen belooft: “We laten de foorkramers niet in steek”

Er komt dan toch geen alternatieve Sinksenfoor dit jaar. Nadat eerder de traditionele kermis in de zomer geannuleerd werd door het coronavirus, wordt nu ook de Winterfoor van de planning geschrapt. De crisiscel van de stad Antwerpen nam deze beslissing. De stad en de foorkramers gaan nu verder in overleg en bekijken samen de mogelijkheden om het financiële leed van de foorkramers te verzachten.

Veiligheidscel

Dinsdag boog de stad zich over de teksten van het ministerieel besluit. Daarbij kwam de veiligheidscel tot de conclusie dat de wintereditie van de Sinksenfoor onmogelijk kan doorgaan. Bij deze beslissing is enerzijds de veiligheid van de bezoekers en de foorkramers een doorslaggevende factor. Anderzijds komt door de strenge maatregelen het verdienmodel van de Sinksenfoor zodanig onder druk te staan dat het niet rendabel is om de winterkermis te organiseren.

“De voorbije dagen werd het duidelijk dat het lot van de Winterfoor aan een zijden draadje hing, maar dit is en blijft een zware dobber voor de foorkramers, niet het minst op financieel vlak. We leven mee met de foorkramers, maar de federale maatregelen lieten ons geen keuze meer. Anderzijds is het in ieders belang dat er nu duidelijkheid is”, zegt schepen voor Markten en Foren Peter Wouters. “Hoe dan ook laat de stad de foorkramers niet in de steek en zullen we er alles aan doen om een regeling uit te werken waar alle partijen zich in kunnen vinden. Eerstdaags knopen we gesprekken aan met de foorkramers en bekijken we toekomstgericht welke pistes we kunnen bewandelen om de foorkramers een duwtje in de rug te geven.”

Geplaagde sector

Het waren de foorkramers die er bij het stadsbestuur afgelopen zomer nog op aandrongen een alternatieve Sinksenfoor te organiseren in de winter. Nadat zij ook de kermis in Brussel misliepen, was Antwerpen hun laatste reddingsboei om hoofd financieel boven water te houden. Zij zijn dan ook ontgoocheld dat de wintereditie niet door kan gaan, al kunnen ze ook begrip opbrengen voor de beslissing. “Wij hebben alles uit de kast gehaald om te tonen dat we een kermis in goede en veilige banen kunnen leiden. Uiteraard bleven wij als foorkramers niet blind voor de epidemiologische context en deelden we de bezorgdheid over de evolutie van de coronacijfers. De afgelasting van de Winterfoor is een harde noot om te kraken, maar met de huidige maatregelen zou het onmogelijk zijn om de rekening te doen kloppen. We blijven in overleg met de stad, maar we kijken ook naar het federale niveau om onze geplaagde sector extra zuurstof te geven en door deze crisis te loodsen”, zegt Jean-François Vlasselaerts, woordvoerder van de foorkramers.

Toch rijzen er ook vragen bij deze beslissing. Bij de Verdediging der Belgische Foorreizigers begrijpen ze niet waarom pretparken wel gewoon open mogen blijven. “Dit nieuws komt niet als een verrassing natuurlijk, al blijft het wrang om vast te stellen dat pretparken en dergelijke de deuren niet moeten sluiten. Ik betreur de beslissing, maar ik kan er wel begrip voor opbrengen.”

Winter in Antwerpen

Ook het eindejaarsprogramma van Winter in Antwerpen werd besproken. Een schaatsbaan op de Groenplaats komt er sowieso niet en ook de andere activiteiten worden geschrapt. Wel zou de stad versierd worden. Over de kerstmarkt is nog geen beslissing genomen.