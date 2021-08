Nu ook mobiele vaccinatiecentra in scholen: “We dringen geen vaccins op en prikken nooit zonder toestemming van de ouders”

ANTWERPENNa mobiele vaccinatiecentra in woonwijken plant het Antwerps stadsbestuur nu ook hetzelfde voor middelbare scholen. Vanaf september passeren mobiele vaccindorpen in scholen die daar zelf naar vragen om scholieren alsnog massaal geprikt te krijgen. “De vaccinatiegraad in Antwerpen is enorm hoog, maar bij veertien- tot zeventienjarigen merken we opvallend minder respons.”

De vaccinatiegraad is in Antwerpen is erg hoog, vooral vergeleken met bijvoorbeeld Brussel maar ook met andere soortgelijke steden in Europa zoals Rotterdam. “En toch is er nog een grote groep van de twaalfplussers die nog niet gevaccineerd zijn”, benadrukt Antwerps schepen voor gezondheidszorg, Els van Doesburg (N-VA). “Vooral bij jongeren tussen veertien en zeventien jaar, zien we nog een gat. Dat is ook niet zo vreemd, gezien de vakantieperiode. Velen van hen gaven misschien voorrang aan een reis, of een jeugd- of sportkamp.”

De start van het schooljaar ziet het stadsbestuur als een opportuniteit om daar iets aan te doen. “We hebben begrepen dat scholengroepen en scholen individueel vragende partij zijn naar mobiele vaccindorpen in de scholen zelf. Wij als stad kunnen dat perfect faciliteren. Zo kunnen wij instaan voor het voorzien van de vaccins, het zetten van prikken, maar ook alle administratie in orde brengen, zoals bijvoorbeeld de toestemming van de ouders. Allemaal op vraag en op maat van de specifieke school, uiteraard. We hebben in Antwerpen al dikwijls bewezen dat we erg snel en flexibel kunnen werken in de vaccinatiecampagne.”

Weerstand

Federaal gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) bekijkt de laatste dagen ook hoe scholen ingezet kunnen worden om jongeren aan te zetten om zich te laten vaccineren. De focus zou dan voornamelijk op Brussel liggen, waar de vaccinatiegraad in vergelijking met Antwerpen erg laag ligt. Daarop kwam veel reactie, met een open brief en een petitie van onder andere Hilde Van Liefferinge, gewezen politicoloog verbonden aan de UGent, en acteur Axel Daeseleire. In de open brief klinkt het dat scholen neutrale zones moeten blijven, en dat het al dan niet kiezen voor vaccinatie geen taak is voor de scholen.

“We gaan het vaccin uiteraard nooit opdringen aan onze scholieren”, heeft van Doesburg daarop te zeggen. “Maar we kunnen dit ouder-scholennetwerk toch niet links laten liggen? Informeren over de medische wereld en vaccins is toch nét één van de taken van een school? Een medisch onderzoek verloopt toch ook via de school? Daar worden toch ook prikken gezet?”

Mondmaskerplicht vervalt

Bij de start van het nieuwe schooljaar geldt er geen algemene mondmaskerplicht meer in scholen. “Dat is goed, maar we willen het belang van een vaccin dan nog meer benadrukken. Scholieren doen het niet enkel om zichzelf te beschermen, maar ook hun ouders en grootouders.”

De stad roept scholen op zich kandidaat te stellen voor een mobiel testcentrum op hun terrein. Intussen blijft de stad ook mobiel vaccineren in de wijken en worden er donderdagavond en vrijdag extra eenmalige Johnson & Johnson-vaccins gezet voor jongeren die zorgeloos naar de festivals Fire Is Gold en Ampere Open Air willen.

