November Boekenmaand vervangt boekenbeurs met signeersessies en tentoonstellingen in heel Antwerpen

AntwerpenDe stad Antwerpen organiseert volgende maand een nieuw publieksevent: November Boekenmaand. Een hele maand lang staat het boek en lezen in de kijker met een nieuw boekenfestival, enkele grote boekenevents en activiteiten in bibliotheken en boekhandels. November Boekenmaand is de opvolger van LEES!, het boekenfestival in Antwerp Expo.

‘LEES! Het Boekenfestival’ krijgt na de eerste, kleinschalige editie van 2021 geen vervolg dit jaar: de geestelijke opvolger van de Boekenbeurs in Antwerp Expo gooide de handdoek in de ring. Volgens beursorganisator Easyfairs omdat de verdeeldheid binnen de sector te groot is.

Het lijkt er dus op dat de boekenbeurs definitief verleden tijd is. De stad Antwerpen lanceert daarom een nieuw initiatief dit jaar: November Boekenmaand. “Het wordt een jaarlijks wederkerend evenement voor een boekenminnend publiek uit Antwerpen en Vlaanderen”, aldus schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud. “Hiervoor heeft de stad Antwerpen een samenwerking opgezet tussen de uitgevers, de boekhandels en literaire organisaties.”

Schrijversbal en Openingsfestival

In november zullen er verschillende events plaatsvinden, van auteursontmoetingen en signeersessies tot festivals en tentoonstellingen in de Antwerpse bibliotheken, boekhandels en bij culturele organisaties zoals De Studio, hetpaleis en Arenberg. De Boekenmaand start voor mensen uit het vak met een Schrijversbal in het KMSKA op zaterdag 29 oktober en voor het grote publiek met een openingsfestival in en rond het KMSKA met een dertigtal auteurs op zondag 30 oktober.

Op andere locaties komen telkens andere invalshoeken aan bod: kinder- en jeugdliteratuur en young adult boeken in Steinerschool Hibernia, debuutromans en samen lezen in het M HKA, culinaire boeken met een proeverij door de chef in kwestie in Entrepot du Congo, bijzondere boeken en curiosa in Veilinghuis Bernaerts en poëzie in het zaaltje van de Hoe. Hebben eveneens hun aanwezigheid al bevestigd: Bart Moeyaert, Jeroen Olyslaegers, Aya Sabi, Tülin Erkan, Wim Opbrouck, Angelo Tijssens, Koen Broucke, Stijn Vranken, Wided Bouchrika, Britt Truyts, Annelies Verbeke, Chinouk Thijssen en Jeroen Meus.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het LEES! boekenfestival in Antwerp Expo vorig jaar. © Tessa Kraan

Signeersessies

Elk weekend van november zal er een boekenevent zijn, zoals literatuur-en muziekfestival Crossing Border dat op 4 november in de Arenbergschouwburg begint en eindigt op 6 november in De Studio, een Leesjury-feest op zondag 13 november in hetpaleis en Arenberg met voorleessessies, vertelmomenten, live-illustraties en signeersessies, en ‘Antwerpen vertelt’, een festival rond storytelling in bibliotheek Permeke en het MAS. Ook in de Antwerpse boekhandels en bibliotheken is er een uitgebreid programma: zo lezen bezoekers in de bib van Ekeren een verhaal in ruil voor een nieuwe haarcoupe en luisteren ze in de Nottebohmzaal naar het klimaatbetoog van Nic Balthazar. Boekhandels als ’t Stad Leest, Standaard Boekhandel en De Groene Waterman organiseren extra auteursontmoetingen en signeersessies.

Meer info en het volledige programma is vanaf midden oktober hier te vinden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.