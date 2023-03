Nooit eerder zorgden G-sporters voor zoveel Antwerps succes: atleten gevierd in Felix Pakhuis

Luc Van der Kelen over fietsen in Antwerpen: “Het is alsof de dieven erop liggen te wachten, klaar om toe te slaan”

Een tijd geleden had ik een “near miss” met een fietser. Het was in hartje stad in de smalle Kammenstraat, waar iedereen wel door elkaar heen lijkt te rijden. De ene dwarst de straat, de ander fietst aan de linkerkant, een andere rechts, een vierde op het voetpad. En tussen fietsen, voetgangers, steps en brommers in probeer je met de auto alle zwakke weggebruikers te ontwijken. Wat niet voor de hand ligt.